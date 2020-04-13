Suna Yıldızoğlu, kızı Yasemin Allen ile birlikte 4 kuşak fotoğraf paylaştı

Corona virüsü nedeniyle evde olan ünnü oyuncu Suna Yıldızoğlu, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eskilere götürdü… Anneannesi, annesi ve kızı Yasemin Allen’in fotoğraflarını takipçilerine gösteren Yıldızoğlu, fotoğrafları paylaşma nedeni de şöyle açıkladı “Evimin duvarlardaki fotoğraf çerçevelerini silerken anılarım şelale gibi aktı bir an… Her şeyi ortada bırakıp oturdum ve anılarımın tadını çıkarıyorum şu anda… Ne kadar dolmuşum meğer…” Yıldızoğlu’nun paylaşımına yüzlerce mesaj da geldi. Pek çok kişi ailenin kadınlarını görünce ‘Soy devam ettikçe güzelleşiyorlar’ dedi…