Süperstar Ajda Pekkan’dan anlamlı ziyaret

Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan, Üsküdar’da down sendromlu gençlerle buluştu.

Ajda Pekkan, önceki gün ikincisi açılan ve down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret etti. Süperstarı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve down sendromlu gençler çiçeklerle karşıladı. Down sendromlu gençlerle sohbet eden Ajda Pekkan, onların hikayelerini dinledi. Daha sonra gençler Ajda Pekkan'la şarkı söyledi.

Burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Ajda Pekkan yılbaşı sahnesi yapmayacağını da söyleyerek, “Ailemle vakit geçireceğim. Yeni albüm çalışmaları bitmek üzere, Ocak ayı çıkacak” diye konuştu.