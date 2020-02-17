Survivor 2. bölüm fragmanı… Survivor’da ilk elenen kim olacak?

Survivor 2. bölüm fragmanında ilk dokunulmazlık oyununda aralarından bir ismi potaya gönderen gönüllüler takımı ise haftaya zorluklarla başladı. İlk galibiyetini alan Ersin Korkut da oldukça iddialı açıklamalar yaparak “Bizim kaybetme lüksümüz yok” dedi.
SURVİVOR 2. BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR’DA KİM ELENECEK?
Dokunulmazlık oyununun kaybedilmesiyle birlikte eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine giden gönüllüler takımı iki isim üzerinde yoğunlaştı. En fazla oyu alan isimlerse Evrim ve Fatma oldu.
SURVIVOR ADASINDA HANGİ İSİMLER VAR?
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Uğur Pektaş
Aycan Yanaç
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Perviz Abdullayev
Elif Yıldırım Gören
Barış Murat Yağcı
Tuğba Melis Türk
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Ersin Korkut
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Tayfun Erdoğan
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Burak Yurdugör
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş