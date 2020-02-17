Survivor 2. bölüm fragmanı… Survivor’da ilk elenen kim olacak?

Survivor'da yeni sezon dün ekranlara gelen bölümle başladı ve ilk bölümüyle heyecan doruğa çıktı. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme günü yaklaştı. Yayınlanan ikinci bölüm fragmanında kıyasıya kapışmalar dikkat çekti. İşte Survivor 2. bölüm fragmanı...

Survivor 2. bölüm fragmanında ilk dokunulmazlık oyununda aralarından bir ismi potaya gönderen gönüllüler takımı ise haftaya zorluklarla başladı. İlk galibiyetini alan Ersin Korkut da oldukça iddialı açıklamalar yaparak “Bizim kaybetme lüksümüz yok” dedi.

SURVİVOR 2. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR’DA KİM ELENECEK?

Dokunulmazlık oyununun kaybedilmesiyle birlikte eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine giden gönüllüler takımı iki isim üzerinde yoğunlaştı. En fazla oyu alan isimlerse Evrim ve Fatma oldu.

SURVIVOR ADASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş