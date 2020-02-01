Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda dördüncü isim belli oldu

Survivor 2020 için gün sayılırken, ünlüler takımında yer alacak bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, bir dönem Galatasaray ve Bursaspor forması giyen futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda yer alacağını sosyal medya sayfasından duyurdu.

Survivor 2020’de ünlüler takımında yer alacak isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ersin Korkut, Uğur Pektaş ve Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın ardından dördüncü yarışmacı da belli oldu.

SURVİVOR’UN DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI SERCAN YILDIRIM

Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor’da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020’de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı. Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray’da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım’ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

