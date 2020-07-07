Survivor 2020’nin final programı belli oldu! Survivor’da 3. eleme adayı kim?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde Acun Ilıcalı final programı açıkladı. Ilıcalı'nın bir bir açıkladığı sürprizleri ilgiyle dinleyen yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. Finale bir adım daha yaklaşılan Survivor'da bu akşam haftanın 3. eleme adayı da belli oldu. 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. İşte Survivor 2020'nin final programı ve haftanın son eleme adayı...

Survivor 2020’de final için artık çok az bir zaman kaldı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bu akşamki yeni bölümde final programına dair detayları paylaştı. Yarışmacıları büyük sürprizlerin beklediği Survivor’ın son bölümde neler olacağı şimdiden merak uyandırıyor. Survivor’da bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ve ardından da ada konseyi gerçekleşti. Konseyde 3’üncü gitme adayı belirlenirken Acun Ilıcalı’nın açıklamaları geceye damgasını vurdu. İşte Survivor 2020’den son gelişmeler…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar final dörtüsüne kalabilmek adına tüm gücünü kullandığı bu günlerde parkurlardaki mücadelelerin de seyir zevki artış gösteriyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu eleme adaylarından biri olan Sercan Yıldırım kazandı ve 3. eleme adayını belirledi.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu son haftaların formda ismi Sercan Yıldırım kazanmayı başardı. Kendisinin de eleme adayı olduğu konseyde bir eleme adayı belirleyecek olan Sercan Yıldırım, “Stratejik düşünerek ve üzülerek Yasin ismini söylüyorum” dedi. Böylece yarın yapılacak eleme konseyi öncesinde gitme adayları Sercan, Yasin ve Berkan oldu.

ACUN ILICALI FİNAL PROGRAMINI DUYURDU

Bu akşamki bölüm ardından finale bir adım daha yaklaşılan Survivor’da Acun Ilıcalı sürpriz gelişmeleri aktardı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin final programının nasıl olacağını paylaşırken yarışmacıla ilgiyle takip etti. Ilıcalı final programında canlı yayınların olacağını açıklarken detayları şu şekilde paylaştı;

Salı günü yapılacak elemenin ardından çarşamba ve perşembe gününleri dokunulmazlık oyunları oynanacak. Perşembe akşamı bir eleme daha olacak ve 4 yarışmacı kalacak.

Cuma ve cumartesi oyunlar ve konsey canlı yayınlanacak. Cumartesi bir eleme daha olacak.

Pazar akşamı 3 yarışmacıyla ‘Yüzleşme Konseyi’ düzenlenecek. Yüzleşme Konseyinde eski yarışmacılar bağlantı kurarak yarışmacılara sorular soracak ve oylama yapılacak.

BÜYÜK FİNAL

13 ve 14 Temmuz’da büyük final gerçekleştirilecek. İki gün sürecek final programında ilk gün yarışmadan geçmiş görüntüler paylaşılacak ve sürprizler yer alacak. 14 Temmuz’da Survivor 2020’nin şampiyonu belli olacak.

Final öncesinde son ikiye kalan yarışmacılar Acun Ilıcalı ile birlikte uçak seyahati ile İstanbul’daki büyük finale gelecek.

DÜNYADA BİR İLK!

Acun Ilıcalı dünyada bir ilk olarak duyurduğu açıklamada, “Son 4 yarışmacı kaldığında Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak” ifadelerini kullandı. Ilıcalı, oyundan sonraki konseyin de canlı olacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı: “Hiçbir Survivor'da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız.

YARIN SON ÖDÜL OYUNU OYNANACAK!

Survivor’da yarın son ödül oyunu oynanacak ve Survivor 2020’nin başlangıcında olduğu gibi oyun denizde gerçekleştirilecek. Ödül oyununda katamaranla alınacak yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti’ndeki tanınmış bir otelde konaklayacak.