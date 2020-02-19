Survivor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor’da büyük mücadele!

Survivor Ünlüler Gönüllüler’de ödül oyunları nefesleri kesti. Ünlüler ile Gönüllüler takımı yapılan iki ödül oyununda birer galibiyet almayı başardı. Gönüllüler takımı ödül olarak olta takımı kazanırken, son yarışı kazanan Ünlüler takımı enerji barları ödülünün sahibi oldu. Survivor 2020’da adaya veda eden ilk isim Makbule Karabudak olurken yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte Survivor 4. yeni bölüm fragmanı izleme ekranı.
SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Survivor 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Survivor 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor son bölümünde, eleme adayları belli oldu. Seyircilerin belirlediği oylamada Ceyhun ve Cemal Can, eleme adaylarını belirlemek için seçildi. Ceyhun, eleme adayı olarak Makbule ismini söylerken, Cemal Can ise Evrim Keklik’i eleme adayı olarak belirledi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından adaya veda eden isim Makbule Karabudak oldu.