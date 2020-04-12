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Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?
Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?
Survivor 2020'nin renkli yarışmacılarından Aycan Yanaç, hayatı en fazla merak edilen isimler arasında. Yarışmadaki performansı yanı sıra sportif kariyeriyle de öne çıkan Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nerelidir? gibi soruların yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz...
Magazin 12 Nisan 2020 - 21:09

Aycan Yanaç Survivor'a katılırken, “Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum” dedi. İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilenler…

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

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