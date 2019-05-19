Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Büyük yarışta finale adım adım…

Survivor'da finale adım adım ilerlerken elenmek istemeyen yarışmacılar hem dokunulmazlık oyununda hem de ödül oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. Haftanın en önemli oyunu olan dokunulmazlığı kazanan takım Pazar akşamı oynanacak ikinci oyuna avantajlı çıkacak. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyunun kim kazandı? İşte son bölüm özeti..

Survivor son bölümü dokunulmazlık oyunu ile nefesleri kesti. Survivor'da yavaş yavaş sona geliniyor her dokunulmazlık oyunun öneminin daha da arttığı yarışmada iki dokunulmazlık oyunu kaybeden takımdan iki isim elenme adayı olacak. Peki Survivor’un son bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı. İşte Survivor özeti…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Murat Ceylan: Bugün gerçekten hem siyah hem de beyaz takım için çok önemli olacağına eminim. Final için kısa bir süre kaldı hiçbir takım kimseyi kaybetmek istemiyor. Bugün Sude ve Hikmet parkurda yer alamayacak.

Bora: Dokunulmazlık en önemli oyun. İyi günde ve kötü günde tartışmıyoruz, güzel geçiniyoruz. Biz kaybedersek Yunan bir arkadaş ayrılacak ama ben kimsenin gitmesini istemiyorum bugün o yüzden tüm gücümle yarışacağım.

Yusuf: Karşı takımı hafife almıyoruz, çok güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyoruz. Kadromuz kemikleşti güçlü isimleri barındırıyoruz. Bugün hiçbir şekilde olumsuz bir durum yaratmak istemiyor, kazanarak yolumuz devam etmek istiyoruz.

Survivor dokunulmazlık oyununu Siyah takım kazandı.

Siyah takım: 10 – Beyaz takım: 8

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Dominik’te yeni bir erzak oyununa hoş geldiniz. Son zamanlarda bu kadar sıcak görmedim, gözümü açmakta zorlanıyorum.

Bora: Bu oyun bizim için çok önemli. Son 13-14 ödül oyunundan yararlanamadık. Gerçekten zor durumdayız, kesinlikle kazanmak zorundayız. Asıl karşı tarafa sormak lazım. Bizim hayatımız çok rutin, onlar sürekli eğlenmeye ve yemeğe gidiyor.

Sude: Ne kadar çok oyun kazanırsak Survivor bizim o kadar güzel ve rahat oluyor. Bugün de kazanmak için buradayız.

Survivor ödül oyunun Siyah takım kazandı.

SİYAH TAKIM: 10 – BEYAZ TAKIM: 9

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Bora: Artık ödül oyunun kazanmaktan başka çaremiz yok. Çünkü çok açız ve ödül oyunlarında sürekli kaybediyoruz. Kaybetmemeliyiz kafası ile çıkıyoruz oyunlara ama bu galiba bizi kötü etkiliyor.

Hikmet: Takımda bazı arkadaşlar kaybettiğimiz halde pek umursamıyor. Bu benim için gurur meselesi artık kazanmak istiyorum. Bence iyiler ile yarışmak güzeldir. Hatta rahat tavırlar ile onlara korku salmalıyız.