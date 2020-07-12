Survivor eleme ne zaman yapılacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme ne zaman yapılacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da finale az bir süre bu akşam büyük heyecan yaşandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor 11 Temmuz Cumartesi 133. bölümde dört yarışmacı kozlarını son kez paylaştı. Berkan - Yasin ve Cemal Can – Barış yarışmaları nefes keserken, dokunulmazlık oyunun da kazananı belli oldu. İşte Survivor son bölüm yaşananlar…

Ekranların fenomen yarışması Survivor'da final öncesi nefes kesen anlar yaşandı. Büyük finale az bir süre kala, bu haftaki elemek dokunulmazlık oyuncuları nefesleri kesti. Berkan – Yasin ve Cemal Can – Barış eşleşmeleri sonunda dokunulmaz oyunun sahibi de belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam Berkan – Yasin ve Cemal Can – Barış eşleşmeleri oldu. Finale çıkan Berkan ile Cemal Can'ın yarışması ise unutulmaz anlar arasına girdi. Geriden gelerek oyunu kazanan Cemal Can, Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

SURVİVOR KİM ELENECEK?

Cemal Can, büyük efor sarf ettiği akşamda dokunulmazlık oyununu kazandı ve eleme potasından sıyrıldı. Berkan, Yasin ve Barış arasında olacak eleme sonucu SMS ile belli olacak.

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Survivor'da bu akşam eleme gerçekleştirilemedi. Oyunların kıyasıya sürmesi ve mücadele dozunun çok yüksek olması sebebiyle eleme konseyi oluşturulmadı. Survivor eleme 12 Temmuz Pazar akşamı yapılacak programla belli olacak.