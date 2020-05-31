Survivor elenme adayı kim oldu? Acun’da Survivor yarışmacılarına sürpriz haber!

Survivor'de adım adım finale gidilirken her dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için hayati önem taşıyor. Önceden oynanan iki dokunulmazlık oyunun gönüllüler takımı kazanmış, Yunus ve Elif elenme adayı olarak çıkmıştı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan yarışmacıları heyecanlandıran sürpriz haber geldi. Peki Survivor elenme adayı kim oldu?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı her hafta sonu olduğu gibi Cumartesi günü de devam etti. Dört dokunulmazlık oyunu üzerinde belirlenecek eleme adaylarında biri yarışmaya veda edecek. İlk iki oyunda kazanan gönüllüler takımı, ünlüler takımında Elif ve Yunus Emre’yi eleme potası içerisinde koymuştu. Yayınlanan son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacıların heyecanla beklediği haberi duyurdu.

SURVİVOR ELEME ADAYI: AYCAN

Survivor’da ada konseyinde gerçekleştirilen oylama neticesinde ünlüler takımında 3 oy alan Aycan, Yunus Emre ve Elif ile birlikte eleme adayı oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunun gönüllüler takımı kazandı. Evrim ve Nisa’nın yıldızlaştığı oyunda gönüllüler takımı dokunulmazlığın yanı sıra 10 bin liralık mobilya çeki de kazandı.

GÖNÜLLÜLER: 10 – ÜNLÜLER:7

ACUN’DAN SURVİVOR YARIŞMACILARINA SÜRPRİZ

Acun Ilıcalı, eleme adayı belirlemek için ada konseyine gelen yarışmacılara beklenen haberi verdi. Ilıcalı’nın açıklamasına göre bu haftadan itibaren kadın yarışmacılar artık erkek yarışmacılarla da yarışacak.

Ayrıca Acun Ilıcalı bir başka haberinin de daha olduğunu söyleyerek, “Asıl bir bombam var. ‘Yok artık’ diyeceksiniz. Bir şey yapacağız, seyircilerimiz ‘gerçekten bu da olacak mı?’ diyecek” ifadelerini kullandı. Ancak bu haber ne olduğunu henüz duyurmadı. İlerleyen günlerde açıklanması bekleniyor