Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor’da yarışmacılar partide doyasıya eğlendi!

Survivor'da her hafta oynanan iletişim ödülünde yarışmacılar bu kez üç arkadaşı ile görüntülü konuşma yapmak için parkura çıktı. Kıyasıya geçen yarışta kazanan takım farkla ödülün sahibi oldu. Yarış sonrasında ise Survivor yarışmacıları partide dünyaca ünlü isimlerin taklitleri ile doyasıya eğlendi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Ekranların fenomen programı Survivor’da heyecan bayramda da devam ediyor. Yarışmacılar yeni bölüme iletişim ödülü ile başladı, “dünyaca ünlü” isimlerin yer aldığı konser ile tamamladı. Arkadaşları ile görüşme şansı elde eden yarışmacılar parkurda tüm güçleriyle mücadele etti.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor iletişim oyununda yarışmacılar üç arkadaşı ile görüntülü konuşmak ödülünü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gönüllüler takımı ünlüler takımı karşısında kazanarak. İletişim ödülünü kazandı. Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Nisa’nın ricası karşısında ödülün ünlüler tarafından da yararlanması kararını verdi. Ünlüler takımı da 1 arkadaşları ile görüntülü konuşma yapabilecek.

Gönüllüler: 10 – Ünlüler: 5

PARTİDE DOYASIYA EĞLENDİLER

Yarış sonrasında partide yer alan yarışmacılar, Madonna, Jennifer Lopez, Freddie Mercury, Michael Jackson gibi isimlerin benzerleri ile coştular. Partide moral depolayan yarışmacılar sahnede benzerlere eşlik de ettiler.