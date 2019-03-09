Survivor Melisa kimdir? Survivor Melisa’nın sevgilisi kim?

Survivor Melisa geçtiğimiz hafta kazandığı iletişim oyununda yaşadığı diyalog ile şaşırmış göz yaşlarına hakim olamamıştı. Birçok Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan milli bir yüzücü Melisa Emirbayer yarışmalarda iddialı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Peki Melisa Emirbayer kimdir? Sevgilisi kim?

Survivor 2019’da geçtiğimiz haftaya vuran olay Melisa tarafından yaşandı. Survivor Melisa erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyada dikkatleri üstüne çeken bu olay sonrasında Survivor Melisa Emirbayer’in sevgilisi de merak konusu olmuştu. Peki Melisa Emirbayer kimdir? Sevgilisi kim?

SURVİVOR MELİSA KİMDİR?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Melisa'nın sevgilisi Sertan, kendisi gibi sporla ilgileniyor, su topu oynuyor. Çift, iki senedir beraberlik yaşıyor.