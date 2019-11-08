Survivor ne zaman başlayacak? Acun Survivor’da bir yarışmacıyı daha açıkladı

Survivor ne zaman başlayacak? Acun Survivor’da bir yarışmacıyı daha açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışması kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Ersin Korkut'un ardından bir ismi daha açıkladı. Acun'un açıklamalarına göre eski Survivor yarışmacısı ve dizi oyuncusu Uğur Pektaş yüzde 90 ihtimalle Survivor yeni sezonda yer alacak.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonu için ikinci yarışmacısını da duyurdu. Kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut'un olduğu açıklanmıştı. Ilıcalı bu kez de Uğur Pektaş’ın ismini verdi.

SURVIVOR'DA YÜZDE 90 UĞUR PEKTAŞ YARIŞACAK

Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında Survivor'da bu sene yarışacak 2. yarışmacının da adını açıkladı. Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar'da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtti.

SURVIVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının Şubat ayının ilk haftasında yayına başlayacağını söyledi.