Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'nin en genç ve en sevilen yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı son günlerde oyunlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Çek doğumlu olan Survivor Nisa'nın kaç yaşında olduğunu ve hayatı hakkındaki tüm detaylar yazımızda. İşte Surivor Nisa Bölükbaşı'nın biyografisi...

Survivor 2020 Gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, bu seneki Survivor’ın en dikkat çeken isimleri arasında. Zaman zaman duygusallığı ile ön plana çıkan Survivor Nisa’nın son günlerde parkurlardaki performansı da dikkat çekiyor. Özellikle Acun Ilıcalı’nın uyarıları sonrasında moral olarak güçlendiği gözlemlenen Survivor Nisa’nın hayatı hakkındaki tüm detaylar haberimizde. İşte Nisa Bölükbaşı kimdir? sorusunun detaylı yanıtı…

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.