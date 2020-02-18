Survivor ödül oyununun sahibi belli oldu! Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Dün akşam Survivor’da ödül oyununu konsepti bayrak yarışı oldu. Bayrak yarışının galibi olan takım sürpriz ödüllerin sahibi oldu. Survivor’da ödül oyununu ünlüler takımı önde götürmesine rağmen gönüllüler geriden gelip oyunu kazandı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNUN HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam oynanan ödül oyununda takımlar haftalık erzak ödülü için mücadele etti. Survivor’da ilk ödül oyununu 10’a 9 gönüllüler takımı kazandı.
Acun Ilıcalı, erzak oyununun ardından bu akşam takımların günlük yemek ödülü için mücadele edeceğini açıkladı. Ödül ise nohut pilav olarak açıklandı. Yarışmanın ardından yemek ödülünü Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Survivor 2020'de adaya kim veda edecek? İşte yeni bölüm tanıtımı… #Survivor #Survivor2020 #Ünlüler #Gönüllüler #SurvivorÜnlüler #SurvivorGönüllüler #AcunIlıcalı #TV8 #SurvivorTürkiye pic.twitter.com/ylwe2mNMnj
— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) February 17, 2020