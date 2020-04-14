Survivor Sercan’ın aşk listesi oldukça kabarık

Bu aralar Survivor sayesinde ismini tekrardan duyurabilen Sercan Yıldırım’ın adada Nisa ile aşk yaşadığı bir süredir iddia ediliyor. Adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıyan Sercan, bu iddiaları neredeyse doğruladı.

Bu aşk Sercan’ın eski ilişkilerini de gündeme getirdi. İşte Yıldırım’ın ünlülerle dolu aşk listesi…

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar’la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı.



Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı.



Bu sıralarda Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Erken de bir dönem Sercan Yıldırım ile birlikte olmuştu.



