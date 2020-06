Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu? Sercan’dan Nisa açıklamaları…

Survivor’da finale bir adım daha yaklaşıldı. Survivor’ın bu akşamki 115. yeni bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan dokunulmazlık oyunları ardından eleme adayları Evrim ve Nisa olmuştu. Bu akşam 3. eleme adayı da belli oldu. Gecenin en dikkat çeken olayı ise Sercan Yıldırım’ın Nisa hakkındaki açıklamaları oldu. İşte Survivor 2020’de bu akşam yaşananlar ve eleme adayları…

SURVİVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel gerçekleştirilen oyunda nefes kesen mücadeleler izleyicilerle buluştu. Final bölümünde Nisa ile Cemal Can karşı karşıya geldi. Parkurda başarılı atışları gerçekleştiren Cemal Can birinci olarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Cemal Can böylece bir eleme adayı belirleyecek isim oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Evrim ve Nisa eleme adayı olarak belirlenmişti. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayını belirleyen isim Cemal Can oldu. Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan Yıldırım ismini verdi. Böylece eleme adayları Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım oldu.

SERCAN’DAN NİSA AÇIKLAMALARI

Survivor 2020’nin ekranlara gelen yeni bölümünde izleyenleri ekrana kilitleyen anlar yaşandı. Survivor’ın ilk haftalarında Sercan ile Nisa arasında yaşananlar çok konuşulmuştu. Bu akşam ise Sercan Yıldırım, Nisa hakkında açıklamalarda bulundu.

Dün akşamki konseyde dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Nisa’yı söylemiş ve Nisa’da durumu ‘İntikam’ olarak adlandırmıştı.

Bu akşam ise Sercan Yıldırım, Nisa’nın ifadeleri sonrasında açıklama yapmak istediğini belirterek konseyde Acun Ilıcalı’dan söz hakkı istedi.

Sercan Yıldırım, “Nisa’nın açıklaması hem kendi hem de benim adıma talihsiz oldu.” ifadelerine yer verdi.

Sercan ayrıca “Son konseyde isim veren ben oldum ancak beklenmedik yanıtla karşılaştım. Keşke olaylar kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve duruşum var. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Ama asla peşinden koşan ben olmadım”

NİSA DÜN NE DEMİŞTİ?

Nisa, dün yapılan eleme konseyinde Sercan’ın adını söylemesinin ardından açıklamada bulundu. Nisa: “Sercan’dan benim ismimi söyleyeceğini biliyordum, yani tahmin ediyordum. İlk fırsatta beni söyleyeceğini biliyordum. Belki de bir intikam mı diye havada var diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.