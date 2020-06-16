Survivor’da büyük ödülü kim kazandı? 15 Haziran Survivor ödül oyunu neydi?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın dün akşmaki konseyde kısaca bahsettiği ödül hem izleyenleri hem de yarışmacıları mest etti. Ödül oyununda Barış'ın fenalaşması ve Yasin'in de kısa süreli sinir krizi geçirmesi geceye damga vuran olaylardan oldu. Peki 15 Haziran Survivor ödül oyunu neydi? Kim kazandı?

Survivor 2020’nin 108. yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışmacıların büyük ödülü kazanabilmek için mücadelesi göz doldururken, parkurda Evrim’in oyunu yarıda bırakması, ardından Barış’ın sıcak yüzünden fenalaşması dikkat çeken olaylardan oldu. Ayrıca ödül oyununda Mavi takımda yaşanan anlaşmazlık ile Yasin kısa süre sinir krizi geçirerek ağladığı anlar dikkat çekti. İşte Survivor’da bu akşam ödül oyununu kazanan takım ve yaşananlar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU NEYDİ?

Bu akşamki ödül oyununda kazanan takımın yararlanacağı ödülü sunucu Murat Ceylan açıkladı. Ödül olarak bu akşam kazanan takıma özel jet, şehir turu, şelale gezisi, malikane’deki etkinlikler ve konaklama olarak açıklandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin bu akşamki ödül oyunu yine nefesleri kesti. Çeyrek final öncesindeki son haftada mavi takım ile kırmızı takım büyük ödülü kazanabilmek adına mücadele verdi. Sakatlığı geçen Elif’in de dahil olduğu ödül oyununda yarışmacılar zaman zaman zor anlar da yaşadı. Mücadele sonunda ise ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

EVRİM PARKURU YARIM BIRAKTI TEPKİ ÇEKTİ!

Ödül oyununda dikkat çeken olaylardan biri de Evrim’in parkurdaki atışları yarım bırakması oldu. Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyununda Evrim'in oyunu bıraktığı anlar herkesi şok etti. Kırmızı takım ile Mavi takım arasında büyük ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda skor 6-6 iken Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Cemal Can parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi.

YASİN KISA SÜRE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Bu akşamki ödül oyununda hem Evrim hem de Ardahan ile tartıştı. Evrim’in atışı yarım bırakmasının ardından takımın moralini ve motivasyonunu düşürdüğünü dile getiren Yasin, tartışma sonrasında ağlayarak sinir krizi geçirdi. Yasin kısa süre sonra kendisini toparladı ve seremonideki yerini aldı.

BARIŞ KORKUTTU

Bu akşamki ödül oyununda kırmızı takımdaki Barış Murat Yağcı, sıcak havanın etkisi ve parkur zorluğu nedeniyle fenalaşarak yere uzandı. Bench’in arkasında yere yatan Barış’a ilk müdahale yine Survivor doktor Metin Kuş tarafından yapıldı. Barış kısa süre sonra kendini toparladı.