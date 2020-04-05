Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elif’ten Evrim’e sert tepki: Sevinsin gariban!

Survivor'da her pazar akşamı olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyunu mücadelesi vardı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kıyasıya yarışa sahne olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zaman zaman zor anlar da yaşadı. Peki bu hafta Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2020’nin bu haftaki dokunulmazlık oyunu heyecanlı anlara sahne oldu. İki takımın da dokunulmazlık ödülünü kazanmak için sergilediği mücadele büyük beğeni kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir kişinin Salı günü yapılacak konseyde adaya veda etmek zorunda kalacak. Peki bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Her hafta pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanarak elenmemek için tüm hünerlerini ortaya koyuyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda eşitlik bozulmadı ve kazanan bayrak yarışı sonrası belli oldu. Elif ile Evrim’in mücadelesi sonrasında bayrak yarışına kalan dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

ELİF’TEN EVRİM’E TEPKİ: SEVİNSİN GARİBAN!

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımından Elif, Gönüllülerden Evrim için ilginç sözler söyledi. Survivor 2020 son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlık oyunu oynamış ve galip gelen takım Gönüllüler olmuştu. 5 Nisan 2020 tarihli Survivor 37. bölümde Ünlüler takımından Elif, Evrim'in dünkü oyunda sayı aldıktan sonraki tavır ve sözlerini “Sevinsin gariban” diyerek eleştirdi.

Elif: Bugünkü oyunda Evrim’in hal ve hareketlerini gördünüz, değil mi?

Elif: “Buranın en güçlüsü benim” Nasıl bağırıyor.

Aşkım: Oyun kazandı iyi ki.

Elif: Şaka gibi.

Aşkım: Unuttu 4-0’larını.

Elif: Bizim evet, kilo dezavantajımız vardı. Benim kolumda problem vardı. Onun dizi ağrıyor.

Aşkım: Ben zaten yarısı kadarım.

Elif: Sevindirdik ama 4-0’ları 4-1’leri unuttu.

Ersin: Yarın da öğle alsın bakayım göreyim.

Aycan: Dua etsin ben yoktum.

Elif: Neyse arada bölyle şey yapması hoşuma gidiyor. Sevinsin gariban.

Aycan: Keşke sorsaydık orada, kaç kere performans oyunu aldı? diye.

Elif: Şey kötü yani “Buranın en güçlüsü benim” demesi.