Survivor’da dün akşam kim elendi? Acun’u şaşırtan artış! İşte Survivor’a veda eden isim…

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımından üç sürpriz yarışmacı elemeye kalmıştı. SMS oylaması sonucu Sruvivor'dan bir kişi daha elendi. Survivor 2019'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımdan dün akşam adaya bir kişi veda etti. Yarışmaya sonradan katılan Kaan ve iki güçlü yarışmacı Bora ve Atakan'ın eleme potasında yer alması takımda gerginlikleri artırdı. Peki Survivor'da kim elendi?

Survivor’da eleme gecesi heyecanı yaşandı ve Survivor adasından bir Türk daha elendi. Yunan takımıyla zorlu mücadelenin ardından Survivor’da elenen isim kim oldu konusu merak ediliyordu ve yarışmanın sonunda belli oldu. Türk takımının dokunulmazlık oyunlarını kaybetmesinin ardından eleme potasına çıkan üç isim Atakan, Bora ve Kaan olmuştu. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında dün akşam elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survivor’da elenen isim…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Eleme adaylarından olan Atakan, Kaan ve Bora arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kaan oldu.

SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim: KAAN

ELENEN İSİM KAAN ELEME SONRASI NE DEDİ?

Üzücü tabi. Daha kendimi lanse edemeden elenmek çok üzücü. Eminim bir iki hafta daha kalsaydım kendimi daha iyi lanse edecektim. Burada iki hafta bulunmak bile çok büyük bir keyifti..

HİKMET ŞOV YAPTI

REKOR SAYIDA OY KULLANILDI



Acun Ilıcalı da iddialı isimlerin elemeye kalmasına şaşırdığını söylemişti. Ilıcalı, bu hafta rekor sayıda oy kullanıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı bu hafta sms oylamasına çok yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Son oylamadaki sayının, geçtiğimiz yıllarda aynı haftada kullanılan oy sayılarını geride bıraktığını söyleyen Ilıcalı, ‘Nasıl bir pota olduysa sadece ben değil herkes şaşırmış’ dedi.



DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI

İlk dokunulmazlık oyunu: İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu: İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Yunan takımı oldu.

Üçüncü dokunulmazlık oyunu: 3. dokunulmazlık oyunu yani final oyununu Yunan takımı kazandı. Böylelikle bu hafta Türk takımından bir kişi adaya veda etti