Survivor’da kim elendi? Survivor 2020’de çeyrek final heyecanı!

Survivor 2020'nin bu akşamki 109. yeni bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da çeyrek finale bir adım kala bir isim daha adaya ve hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı, son 8 yarışmacının kaldığı eleme gecesinde yeni kurallarla birlikte, sürpriz açıklamalarda da bulundu. Ilıcalı, seyircilerin beğenisini kazanan ünlülerle anlat bakalım oyununun yarın yeniden yapılacağını açıkladı. Peki Survivor'da kim gitti? İşte elenen isim ve gecede yaşananlar...

Yayınlandığı her gün büyük ilgiyle takip edilen Survivor 2020 yarışmasında bu akşam bir isim daha adaya veda etti. Eleme konseyi öncesinde mavi ve kırmızı takımlar son kez iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bu akşamki elemenin ardından kalan 8 yarışmacıyla birlikte resmen çeyrek final başlamış oldu. Survivor 2020’nin çeyrek final bölümünde yarışmacılar bireysel olarak performans sergileyecek. Acun Ilıcalı’nın eleme konseyinde açıkadığı yeni kuralları ve Survivor’dan elenen son ismi sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor 2020’den son haberler…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım, takım olarak son kez iletişim ödülü için mücadele etti. İletişim ödülü oyununda Ardahan 4’te 4 yaparak takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. İletişim ödülünü Mavi takım 10’a 5’lik skor ile kazanmayı başardı ve yarışmacılar yakınlarından gelen görüntüleri izleme fırsatı yakaladı.

İletişim Oyunu İstatistikleri

Kırmızı daireKırmızı Takım (5)

Berkan 1/4

Barış 3/4

Cemal 0/3

Nisa 1/4

Mavi daireMavi Takım (10)

Evrim 2/4

Yasin 1/3

Ardahan 4/4

Sercan 3/4

Elif (oynamadı)

SURVİVOR 2020’YE VEDA EDEN SON İSİM BELLİ OLDU!

Adım adım finale gidilen Survivor 2020’nin bu akşamki eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Son 9 yarışmacının kaldığı Survivor’da bu akşamki elemeyle birlikte 8 yarışmacı yoluna devam edecek. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı oy oranlarına göre bu hafta Survivor’a veda eden isim Ardahan Uzkanbaş oldu.

18. hafta Mavi Takım SMS sıralaması

1) YASİN 2) Sercan 3) Evrim 4) Ardahan

SURVİVOR’DA ÇEYREK FİNAL RESMEN BAŞLADI!

Eleme konseyinde önemli açıklamalarda bulunanan Acun Ilıcalı, yeni döneme girildiğini belirterek bundan sonra yarışmacıların bireysel olarak mücadele edeceğini ve çeyrek finalin resmen başladığını duyurdu. 8 isim Survivor’daki macerasına devam ederken, Acun Ilıcalı yeni kural olarak haftada 3 dokunulmazlık oyunu ve her bir dokunulmazlıkta 1 eleme adayı belirleneceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca, toplu oylama sistemine geçildiğini ve çarşamba ile perşembe akşamları konsey yapılacağını paylaştı. Yarın akşam ve perşembe günü toplu SMS için oylama yapılacak ve bu oylama son dörtlü finale kadar geçerli olacak.

ÜNLÜLERLE ‘ANLAT BAKALIM’ YENİDEN OYNANACAK!

Acun Ilıcalı, eleme gecesinde yarışmacılara müjdeli haberi verdi. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ‘Anlat Bakalım ünlülerle oynansın mı?’ şeklinde oylama yapmıştı. Bu oylamada takipçilerin yüzde 80’inin ‘Oynansın’ dediğini açıklayan Ilıcalı, ünlülerle Anlat Bakalım’ın yarın yapılacağını da sözlerine ekledi.

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM’DA EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE;

BARIŞ – FURKAN KORKMAZ

NİSA – ENİS ARIKAN

BERKAN – BENSU SORAL

CEMAL CAN – DEMET ÖZDEMİR

ELİF – HALUK LEVENT

YASİN– DANİLO ZANNA

SERCAN – ESER YENENLER

EVRİM – MUSTAFA CECELİ