Survivor’da korku dolu anlar! Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Her iki takımda süren kavgalar, tartışmalar devam ederken ödül ve dokunulmazlık oyunlarındaki heyecan da devam ediyor. Survivor'da Atakan kazandıkları oyunun sonunda sevinç yaşarken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının korku gözleri karşısında yerde yatan Atakan'a sağlık ekipleri müdahale etti. İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

Survivor'ın son bölümünde Türk ve Yunan takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Pazar günü oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununa avantajlı çıkmak açısından büyük önem taşıyan oyunda mücadele soluksuz takip edildi. Survivor'da güne damgasını vuran olay ise Atakan ile yaşandı. Ödül oyunu sonrasında sevinç yaşayan Atakan yere yığılınca yarışmacılara korku dolu anlar yaşattı. İşte Survivor'da yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Yusuf takımın durumu nasıl?

Yusuf: Son dönemde düşüş yaşamıştık ama toparladık umarım bugün de kazanıp yarına avantajlı çıkacağız.

Atakan: Dün bir baygınlık yaşadım tansiyondan dolayı sanırım. Bugün oldukça iyi hissediyorum umarım oyuna çıkar takımıma katkı sağlayabilirim.

Survivor dokunulmazlık oyununu Türkiye kazandı.

Türkiye: 10 Yunanistan: 6

SURVİVOR’DA ATAKAN KORKUTTU

Survivor Türkiye Yunanistan arasında gerçekleştirilen ödül oyunu sırasında Atakan talihsizlik yaşadı. Atakan’ın birden tansiyonu düşmesi sonucu sağlık ekipleri müdahale etti ve Atakan hastaneye kaldırıldı. Atakan’ın yere düşmesi herkesi korkuttu.



SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat: Yeni bir erzak oyununa hoş geldiniz. Sude yeni bir erzak oyunundayız.

Sude: Ne olduğunu bilmiyoruz ama hafta boyunca bize gerçekten can katıyor o yüzden mutlaka kazanmalıyız.

Bora: Haftalık bir oyun ödül oyunu kazanamazsak gerçekten çok çok daha önemli bir ödül haline geliyor. Artık yemeklerimizi Seda yapıyor bizim, onun mutfağını doldurmamız gerekiyor.

Ödül oyununu kazanan takım Türkiye oldu.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 6

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Melisa: Geçen oyunda hamburgerimden patatesimi verdim. Şimdi bana aç gözlü diyor. Sen kimsin? Bir de bana tek kazanabildiğin yer burası diyor. Öyle gidersin işte.

Bora: Sen kimsin deme! Bir kere düzgün konuş. Üslübünü düzelttiğin zaman konuşuruz. Bu sözümü unutma Survivor bitene kadar konuşmayalım düzeltmediğin sürece.

Bora: Hiç onlara bir talep ama eşit bir oyun giderken kızlara isterseniz paylaşalım diye teklif yaptım. Ben Melisa’nın performansını sadece Survivor içerisinde değerlendirebilirim. Dışarıda neler yapıyor bilmem iyi ki de tanışmamışım.