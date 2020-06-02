Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Acun’dan kazanan takıma büyük jest!

Survivor 2020'nin bu akşamki 94. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın ödülü açıklamasıyla yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Hafta içi yeni takımların belirleneceği Survivor'da bu akşam ödülü kazanan takım belli oldu. İşte ödül oyununda yaşananlar ve kazanan takımın ödülü...

Her gün ekranlara gelen ve beğeniyle takip edilen Surviovor 2020 yarışmasında bu akşam ödül oyunu nefesleri kesti. Ünlüler takımından bir kişinin eleneceği bu hafta öncesinde yarışmacılar bu akşam ödül oyununu kazanabilmek için mücadele etti. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı ödül ise hem izleyenleri hem de yarışmacıları heyecanlandırdı. İşte Survivor’da bu akşam ödül oyununu kazanan takım ve ödülden detaylar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 94. yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar Acun Ilıcalı’nın açıkladığı büyük ödülü kazanabilmek adına parkurlarda tüm hünerlerini sergiledi. Bu akşamki ödül oyununda kazanan takıma, Lüks araçlarla macera parkına ulaşım ve arazi araçlarıyla doğa turu fırsatının yanı sıra, villada spa ve iskender yeme ödülü verildi. Bu akşamki ödül oyununda kazanan takım 10’a 8’lik skor ile Gönüllüler oldu ve Acun Ilıcalı’nın sağladığı büyük jestten faydalanmış oldu.

ACUN ILICALI VİLLANIN SAHİBİNİ AÇIKLADI

Survivor’da özellikle ödül oyunlarında yarışmacıların kullanımmına sunulan meşhur villanın sahibi belli oldu. Acun Ilıcalı, bu akşam ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD’li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti.