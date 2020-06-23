Survivor’da Sercan, Nisa’nın yazdığı notları gösterdi!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde, Sercan Yıldırım, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi. Dün yapılan konseyde de bahsi geçen konunun ardından açıklamalarda bulunan Sercan hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım ifadelerini kullandı ve Nisa'nın yazdığı notu paylaştı. İşte o notlar...

Survivor 2020’nin 116. yeni bölümü ekranlara geldi. Finale doğru hızla ilerlenen Survivor’da bu akşam Sercan Yıldırım, Nisa’nın yazdığı notları gösterdi. Dün akşamki konseyde Sercan Yıldırım’ın açıklamaları dikkat çekmiş ve Nisa’nın yazdığı notların olduğunu ifade etmişti. Survivor Sercan bu akşam ise merak edilen o notları paylaştı.

SERCAN, NİSA’NIN VERDİĞİ NOTLARI GÖSTERDİ!

Bu akşamki yeni bölümde Sercan Yıldırım, Nisa’nın kendisine yazdığı notları göstererek açıklamalarda bulundu. Survivor Sercan hiçbirşeyin karşılıksız olmadığını dile getirirken, Nisa ise ‘Ben ona not yazdıysam doğum gününü kutladım’ açıklamalarını yaptı.

Sercan Yıldırım: “Birkaç not yollamıştı bana doğum günümle alakalı ve duygusal bir paylaşım adına. Bu ‘Hep orada’ çünkü benchlerde de özellikle anlat bakalımda çok yaşanıyordu bu, akşam oyunu olduğu için. Dolunayın olduğu zaman, ayın çıktığı zaman. Hep bakışmalarımız o yönde oluyordu. Hani beni düşün gibisinden. Çünkü gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti. Ben hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Hiç kimseye karşı karşılığını alamayacağım bir şeye yaklaşmadım. Herkes bilsin ki hiçbir zaman tek taraflı olmadı hiçbir şey.

Sercan: “Benim de bir erkeklik gururum var bir duruşum var. Bunu bozmamak adına ben de bir kaç açıklama yaptım”

Nisa: “Ben ona not yazdıysam doğum gününü kutladım. Buradaki herkesin doğum gününü kutlayıp not yazdım zaten. Sadece doğum günün kutlu olsun yazıyordu o kadar”

İŞTE NİSA’NIN SERCAN’A YAZDIĞI NOTLAR