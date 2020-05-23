Survivor’da şok sözler: Yumruğumu ağzına sokarım!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020’nin 85. bölümünde, kritik dokunulmazlık oyununda iki takım arasındaki gerilim yükseliyor. Tartışmaların doruğa çıktığı oyunda, Yasin ve Sercan arasında önceki bölümdeki atışma devam ederken, Yunus Emre’nin sözleri Gönüllüler takımını kızdırıyor ve Berkan ile Yunus Emre kavgaya tutuşuyorlar.

Tanıtımda, Evrim Yasin’e, “Bir level daha atladın, çoban olarak. ‘Ben 20 kilo verdim’ diyorlar. Karakteriniz zayıflamasın, vücudunuz zayıflasın” dedi. Yasin ise Evrim’e dönerek, “Hiç olmazsa laftan anlıyorlar” şeklinde cevap verdi.

Tartışma kızışırken Yunus Emre, önce Barış’a, “Ağzını açma, yumruğumu ağzına sokarım” dedi. Daha sonra ise Ardahan’a dönerek, “Benim de size vurasım geliyor ama işte” dedikten sonra diyaloglar şöyle gelişti:

Yasin’den Yunus Emre’ye: Gel vur kardeşim, gel vur!

Ardahan’dan Yunus Emre’ye: Sen bana mı konuşuyorsun? Onlara benzemem ben!

23 Mayıs Cumartesi akşamı Survivor 2020’nin 85. bölümünde izleyicileri gerilimli bir bölüm bekliyor.