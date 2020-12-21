Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Taner Ölmez düğün tarihini açıkladı
'Mucize Doktor' dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının yaz ayında evleneceğini açıkladı.
Magazin 21 Aralık 2020 - 16:29

‘Mucize Doktor’ dizisinde ‘Ali Vefa’yı canlandıran Taner Ölmez, gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube yayınına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.

“BU YAZA EVLENİYORUZ”

Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan oyuncu, Fatih Portakal’ın “Aşk hayatın nasıl?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum.”

İlginizi ÇekebilirTaner Ölmez bölüm başına 70 bin TL alıyor
İlginizi ÇekebilirTaner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Son güncelleme: 16:35 - 21.12.2020
Etiketler