Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde başrol oynayan Taner Ölmez , dizide ki Ali Vefa rolüyle izleyicinin kalbinde taht kurmayı başardı. Taner Ölmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Taner Ölmez, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez hakkında merak edilenler haberimizde… Taner Ölmez nereli ve kaç yaşında? İşte Taner Ölmez hakkında her şey…

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili’dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul'un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

Taner Ölmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Ahmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Tayfur) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Aleko) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Osman) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Osaman) (Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Çoban Ahmet) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Mert Asım Serez) (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Deniz) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Celal) (Sinema Filmi)

2012 – Kayıp Şehir (Sadık) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul’un Altınları (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Vakit (Ezan) (Kısa Film)

2009 – Kül ve Ateş (Hayati) (TV Dizisi)

2009 – Kapalı Çarşı (Gıyabettin) (TV Dizisi)