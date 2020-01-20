Tarkan: 10 yıl sonra ilk kez
Annesi Neşe Tevetoğlu’nun geçirdiği ameliyat nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Tarkan, Neşe Hanım sağlığına kavuştuktan sonra hesabından bir aile fotoğrafı paylaştı. Aile fertlerinin hastalık vesilesiyle de olsa bir araya gelişlerini ölümsüzleştirmek isteyen Tarkan, hesabından yaptığı paylaşıma şu satırları yazdı:
“Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür, tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik”