Tarkan: 10 yıl sonra ilk kez

Megastar Tarkan'ın annesinin rahatsız olduğu haberinin duyulmasının ardından ünlü isimden bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tarkan, aile fertleriyle birlikte görüldüğü kareyi '10 yıl sonra ilk kez' notuyla paylaştı.

Annesi Neşe Tevetoğlu’nun geçirdiği ameliyat nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Tarkan, Neşe Hanım sağlığına kavuştuktan sonra hesabından bir aile fotoğrafı paylaştı. Aile fertlerinin hastalık vesilesiyle de olsa bir araya gelişlerini ölümsüzleştirmek isteyen Tarkan, hesabından yaptığı paylaşıma şu satırları yazdı:

“Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür, tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik”