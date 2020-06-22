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Tarkan, kızı Liya ile olan fotoğraflarıyla Babalar Günü’nü kutladı
Tarkan, kızı Liya ile olan fotoğraflarıyla Babalar Günü’nü kutladı
Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya ile çekilmiş fotoğraflarını arka arkaya paylaştı ve Babalar Günü'nü kutladı. Megastar "Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar" dedi...
Magazin 22 Haziran 2020 - 08:11

Dünyaca ünlü megastar Tarkan, Instagram hesabından yaptığı üç özel paylaşımla Babalar Günü’nü kutladı. Kızı Liya ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını ardı ardına paylaşan ünlü isim, mesajlarıyla takipçilerini duygulandırdı.
Kızını ilk kucağına aldığı anları paylaşan Tarkan “Canım kızım Liya'nın doğduğu günden. Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar” derken, diğer paylaşımlarında ise Babalar Günü’nü kutladı…