Tarkan ve Ebru Gündeş düğüne damga vurdu!

Megastar Tarkan, dün akşam Beşiktaş'ta gerçekleşen modacısının düğün törenine katıldı. Düğüne Tarkan ve Ebru Gündeş'in düet performansı damga vurdu. Tarkan, sahnede yaptığı kıvrak dansıyla da beğeni topladı.

Megastar Tarkan, modacısı Gülnur Güneş’i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Eşi Pınar Tevetoğlu ile düğüne katılan Tarkan, yıllar sonra bir ilke imza attı. Megastar davetlilerin ısrarı üzerine sahneye çıkıp Ebru Gündeş’le düet yaptı. İkili yaptıkları düetle konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

TARKAN KIVRAK DANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Tüm davetlilerin eşlik ettiği düette Ebru Gündeş ve Megastar, sevilen şarkı ‘Ölürüm yollarına’ parçasını seslendirdiler. Yıldız şarkıcının kıvrak danslarıyla şarkıya eşlik ettiği anlar ise bir davetlinin kamerasına yansıdı.