Tarkan ve kızı Liya doğa yürüyüşüne çıktı

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından sık sık sahneleri ne kadar özlediğini dile getirirken, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla takipçilerini mutlu eden bir kare paylaştı.

Eşi Pınar Tevetoğlu ile olan mutluluğunu 2018 yılında ikiye katlayan ve Liya adını verdiği kızını kucağına alan Tarkan, sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla kızının üzerine ne kadar titrediğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Tarkan son olarak avcılık hakkında önemli satırlar paylaşmış ve ‘Avcılık tamamen yasaklansın’ kampanyasına destek vermişti.

Aile fertleriyle ilgili paylaşımlarda da bulunan Tarkan, bu defa kızı Liya ile çıktığı bir doğa yürüyüşüne ait paylaşımda bulundu. Kızını omzunda taşıyan şarkıcı bu keyifli kareye “Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam” notunu düştü ve iki de nazar boncuğu emojisi ekledi.