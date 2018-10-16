Tepkilere kulak verdi, Hilal Cebeci’den Çav Bella’nın yeni versiyonu geldi

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İtalyan halk şarkısı Bella Ciao'yu İtalyanca söyleyen ve buna bir de klip çeken Hilal Cebeci, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Çektiği kliple, İtalya'nın kuzeyindeki Po Ovası'nda bulunan pirinç tarlalarında zor ve sefil koşullarda çalışan işçiler tarafından söylenen bu marşa saygısızlık yaptığı iddia edilen Cebeci gerek meslektaşları ve gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Gelen eleştirilere dilinin döndüğünce yanıt veren Cebeci bir türlü dinmek bilmeyen tepkileri dindirebilmek adına klibinin ikinci bir versiyonunu yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hilal Cebeci’nin geçen bir yıl bir program konsepti gereği çöpçülük yaptığı görüntülere yer veriliyor. Ayrıca klibin sonunda pirinç tarlasındaki işçilerin görüntüleri de kullanılmış.