Tom Hanks ve Rita Wilson evlerine döndü

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, 13 Mart'ta corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını Instagram hesaplarından açıklamış, bu haber sevenlerini de tedirgin etmişi. Avustralya'da iki haftalık karantina sonrası çift, Los Angeles'a geri döndü.

ABD’li ünlü aktör Tom Hanks, yeni filmi için Avustralya’da bulunduğu sırada corona virüsüne yakalanmıştı. Test sonuçları pozitif çıkınca da, çiftin iki haftalık karantina süreci başlamış oldu.

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla durumlarıyla ilgili paylaşım yapan çiftten iyi haber bugün geldi. Ünlü çift, cuma günü evlerine döndü.

Özel uçaktan indikten sonra arabalarına binerek evlerine doğru yol alan Tom Hanks ve Rita Wilson’ın keyifli oldukları gözlerden kaçmadı. Çiftin bu pozitif hallerini gören hayranları ise rahat bir nefes aldı.