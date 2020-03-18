Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım

Ünlü oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte Corona virüse yakalanmıştı. Dün hastaneden taburcu edilen Hanks, gelişmelerle ilgili takipçilerini sosyal medya hesabından bilgilendirmeye devam ediyor.

Eşi Rita Wilson ile Corona virüse yakalanan ve Avustralya’da tedavi altına alındıktan sonra dün taburcu edilen Tom Hanks, şimdilerde kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor.

Elvis filminin çekimleri nedeniyle Avustralya’da bulunan ünlü aktör, Corona virüsü Avustralya’ya kendisi taşıdığına dair esprili bir paylaşım yaptı.

Daktilosunu da beraberinde Avustralya’ya götüren 63 yaşındaki oyuncu, virüsün daktilodan bulaştığına dair espri yaptı. Hanks’in daktilosunun markasının “Corona” olması dikkat çekti.

“ATEŞ YOK AMA SIKINTILAR DEVAM EDİYOR”

Karantina günlerinden açıklamalar yapan Hanks, “Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken de belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar devam ediyor. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum” diyerek geçirdiği günleri özetledi.

Hanks ayrıca esprili bir dille kötü haber vererek eşinin kendisini iskambilde altı el yendiğini söyledi.