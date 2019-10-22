Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları: Tosun Paşa ne zaman çekildi?

Tosun Paşa yılların eskitemediği filmlerimizden biri. Tosun Paşa’nın konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

TOSUN PAŞA KONUSU

Film, birbirine düşman iki ailenin arasındaki mücadeleyi anlatır. Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için mücadele eder. Daver Bey'in kızı Leyla'nın ortaya çıkmasıyla mücadeleye yeni bir konu eklenir. İki aile de Leyla'yı gelin olarak almak ister. Herkes Tosun Paşa'dan korkmaktadır. Bu durumu kullanmak isteyen Tellioğulları, Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkması her şeyi altüst edecektir.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal Şaban / Tosun Paşa

Müjde Ar Leyla

Şener Şen Tellioğlu Lütfü

Adile Naşit Tellioğlu Adile

Ayşen Gruda Tellioğlu Zekiye

Bilge Zobu Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray Tellioğlu Hatice

Zihni Göktay Tellioğlu Ruhi