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Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları: Tosun Paşa ne zaman çekildi?
Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları: Tosun Paşa ne zaman çekildi?
Tosun Paşa, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Tosun Paşa filmi halen televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde dikkat çekiyor. Peki Tosun Paşa'da kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncuları...
Magazin 22 Ekim 2019 - 19:29

Tosun Paşa yılların eskitemediği filmlerimizden biri. Tosun Paşa’nın konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

TOSUN PAŞA KONUSU

Film, birbirine düşman iki ailenin arasındaki mücadeleyi anlatır. Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için mücadele eder. Daver Bey'in kızı Leyla'nın ortaya çıkmasıyla mücadeleye yeni bir konu eklenir. İki aile de Leyla'yı gelin olarak almak ister. Herkes Tosun Paşa'dan korkmaktadır. Bu durumu kullanmak isteyen Tellioğulları, Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkması her şeyi altüst edecektir.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal Şaban / Tosun Paşa
Müjde Ar Leyla
Şener Şen Tellioğlu Lütfü
Adile Naşit Tellioğlu Adile
Ayşen Gruda Tellioğlu Zekiye
Bilge Zobu Merasim Kıtası Kumandanı
Günfer Feray Tellioğlu Hatice
Zihni Göktay Tellioğlu Ruhi

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