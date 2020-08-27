Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ne? Transformers Yenilenlerin İntikamı oyuncuları kimler?

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminde Sam ve Mikaela, kötü Decepticon robotlarıyla mücadelede Autobotlara destek olmak için güçlü ve kararlı Yüzbaşı Lennox ile geri dönüyor. Peki Transformers Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Transformers serisinin ikinci filmi olan Yenilenlerin İntikamı’nda Genç Sam Witwicky'nin, savaşan robot uzaylıların arasında sonucu belirleyen bir savaşta evreni kurtarmasının iki yıl sonrası anlatılıyor.

TRANSFORMERS YENİLENLERİN İNTİKAMI KONUSU NE?

Sam Witwicky, Transformers’ın tarihçesini araştırmaktadır. Bu tuhaf makinelerin kökenleri ve dünya üzerindeki bulgularının tarihi konusunda yeni detaylar keşfetmektedir. Derlediği bilgileri ele geçirmek isteyen iblis ruhlu Deceptionlar ise ensesindedir! En büyük mücadele, Mısır’daki Giza piramitlerinde gerçekleşecektir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir. Transformers: Yenilenlerin İntikamı, 2007 yılında izleyicinin büyük beğenisini kazanan ilk Transformers'ın gişede muazzam başarı kazanması üzerine çekilen devam filmidir. İnsanoğlunun Autobotlar ile Decepticonlar arasındaki mekanik savaşın ortasında kalmasını anlatan filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Michael Bay üstlenirken, prodüksiyon amirliğini fantazmatik filmlerin hamisi Steven Spielberg yaptı.

TRANSFORMERS YENİLENLERİN İNTİKAMI OYUNCULARI

Başrollerinde Shia LaBeouf ve Megan Fox ikilisinin bir kez daha kamera karşısına geçtiği ikinci filmde izleyiciler daha fazla robotla tanışırken maceranın boyutları, başta Mısır olmak üzere daha çok ülkeye yayılacak.

Josh Duhamel – Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson – USAF Okul Çavuşu Epps

John Turturro – Ajan Simmons

Matthew Marsden – Graham

Isabel Lucas – Alice