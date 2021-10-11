Tuba Büyüküstün: Adım herkesle anılıyor

Geçen günlerde yeni dizindeki rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuba Büyüküstün bu konuda açıklama yaptı.

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Netfilix için hazırlanan ‘Another Self’ isimli dizinin çekimlerini tamamlayan Tuba Büyüküstün, Athena konserinde görüntülendi.

Ayvalık'taki çekimlerin çok güzel geçtiğini anlatan oyuncu, “Harika geçti, yeni bitirdik zaten. Birkaç gün oldu. Hâlâ bitmiş gibi hissetmiyorum, hâlâ ayrılamıyoruz” dedi.

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarına da şöyle cevap verdi: “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Birçok şey yazılıyor. Ama doğru değil.”

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün’ün birlikte yemek yedikleri ve tekne ile gezerken görüntülendikleri yönünde magazin basınında haberler yer almıştı.