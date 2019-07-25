Tuba Ünsal’dan silah açıklaması!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair keyifli paylaşımlar yapan Tuba Ünsal, kimi zaman da sosyal medya hesabını bilgilendirme amaçlı kullanıyor. Ancak Ünsal bu defa hesabından yaptığı bir paylaşım yüzünden çok sayıda eleştiri aldı. Bu eleştirilerin sebebi ise iki çocuk annesi Tuba Ünsal’ın elinde silah tutarken görüldüğü bir kareyi paylaşmasıydı…

Yaptığı paylaşım altından kendisine yöneltilen eleştirilere yazılı olarak cevap vermeyi tercih eden Ünsal, tepkilerin ardı arkası kesilmeyince bu defa instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulundu. Silahın zararlı olduğuna dair olan tepkisini ortaya koyan Ünsal, kendisinin bir oyuncu olduğunu ve insanlara silahın zararını göstermek adına eline silah almasının zorunluluk olduğunu söyledi.