Tuğba Özay ayrılık nedenini açıkladı

Tuğba Özay, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuş ve sonrasında da jüri koltuğunda oturduğu programından ayrılmıştı. Özay, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşım ile konuya açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Özay, bu defa jüri koltuğunda oturduğu programdan ayrılma nedeni üzerine bir paylaşımda bulundu. Ayrılmasının geçirdiği ameliyatla ilgisi olmadığını söyleyen Tuğba Özay şunları yazdı:

“Değerli takipçilerim, biricik Tubistlerim, dostlarım, sevenlerim ve sevgili medya mensubu arkadaşlarım! Tam tamına 26 yıldır televizyon ve şov dünyasının içerisinde yüzlerce projenin içerisinde yer aldım. Sayısını anımsamadığım kadar çokça tv programı yaptım. Ben ekranda olmayı, sizlerle iletişim ve etkileşim içerisinde olmayı çok seviyorum. Sizlerden aldığım güzel enerjiler beni her daim ayakta tutuyor, moral veriyor.

Son olarak bildiğiniz üzere Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışma programında jüri olarak görev yapmaktaydım. Yaklaşık 3.5 ay boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. Gerek önerdiğim kostüm konseptleri gerekse konseptlere uygun giyim tarzımla birçoklarınız tarafından şahane yorumlar aldım. Programda yapmış olduğum konuşmalar kimileriniz tarafından çok beğenildi kimileriniz tarafından belki de eleştirildi . Kiminiz kızdınız kiminiz bağrınıza bastınız . Ama şunu hep hissettirdiniz ki sizler de beni, ekranda olmamı çok özlemiştiniz . Yarışma format değişikliğine gitmesinden sebep programdan ayrılmış bulunmaktayım . Bugünden itibaren Kuaförüm Sensin'de olmayacağım .

Gönlüm bir an önce başka bir tv programı içerisinde olup sizlerin karşısında olmaktan yana… Son olarak programdan ayrılmamın sebebi kesinlikle geçirmiş olduğum mide kanamasıyla ilgili değildir. Kaldı ki sağlığım da çok şükür çok iyi .. Ben güçlü ve dirayetli bir insanımdır . Bir o kadar da duygusal. Yarışmacı arkadaşlarımızı çok sevmiş elimden geldiğince kırmamaya aksine cesaretlendirmeye öze göstermiştim. Kırdıysam da affola .. Jüri üyesi arkadaşlarımla da çalışmak çok keyifli çok eğlenceliydi.”