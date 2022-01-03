Tuğba Özerk’ten sahneye alkollü çıktı iddiasına yanıt: Kimsenin bilmediği bir rahatsızlığım var!

Şarkıcı Tuğba Özerk, yılbaşı gecesi sahneye sarhoş çıktığı iddiasına yanıt verdi: "Kimsenin bilmediği bir rahatsızlığım var… Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekileceğim."

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da yılbaşı gecesi lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan şarkıcı Tuğba Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti.

Bazı dinleyiciler sosyal medyada görüntüleri paylaşıp “Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı” iddiasında bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tuğba Özerk, dengesini kaybedip vokalistiyle yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

“KABULLENEMEDİĞİM HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUM”

Yaşanan olayın ardından Tuğba Özerk sessizliğini bozdu. Uzun zamandır, ‘hipofiz tümörü’ ile mücadele ettiğini belirten Özerk, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım ‘Hipofiz Bezi Makroadenomu’ tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim.”

“BİLİNÇ KAYBI YAŞIYORUM, RİSK ALTINDA BİR HAYATIM VAR”

“Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eralp Başer’in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım.”

“DİNLENMEK İÇİN KÖŞEME ÇEKİLİYORUM”

“İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın…”

İlginizi Çekebilir Tuğba Özerk'e dinleyicilerden tepki: 'Gecemizi mahvetti'

İlginizi Çekebilir Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçaar evlendi