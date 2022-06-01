Tuğçe Kazaz ve Ezgi Mola arasında şeriat tartışması

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımıyla gündeme geldi. Kazaz, kendisine "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösteren oyuncu Ezgi Mola'ya "Medya maymunluğuna devam et" dedi.

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Müslüman olmasının ardından açıklamalarıyla adından söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından şeriat tartışmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kazaz paylaşımında “Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz. Muhammed’in ahlakı, Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil” ifadelerine yer verdi.

Kazaz’ın sözlerinin ardından oyuncu Ezgi Mola ise “Yallah Arabistan’a” yanıtını verdi. Eski manken de Mola’ya yanıt verdi.

“BUNU SİZE GÖSTERECEĞİZ”

Kazaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ezgi Mola bana ‘Yallah Arabistan’a’ demiş! Türkiye babanın çiftliği mi ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz.”

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