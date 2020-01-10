Tuğçe Kazaz’dan ahlak dışı ifadeler!

Sık sık din değiştirmesiyle gündeme gelen ‘yalaka’ lakaplı eski model Tuğçe Kazaz son açıklamasıyla şoke etti. Kazaz’ın YouTube kanalına 12 Aralık'ta yüklediği videodaki sözleri sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

AHLAKSIZLIK DİZ BOYU

Tuğçe Kazaz açıklamasında Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine skandal ifadeler kullandı. Kazaz açıklamasında şu skandal cümlelere yer ve verdi: “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar. Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü. Cumhuriyet'le birlikte Osmanlı'dan kalan miras ortadan kaldırıldı. Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk'e? Dokunamazsın adamın kutsalı…” Tuğçe Kazaz’ın bu skandal açıklamaları sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, eski manken Tuğçe Kazaz’ın YouTube kanalından paylaştığı bir videoyu Twitter hesabından alıntılayarak Kazaz’a, tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman savcıları göreve çağırdı.







