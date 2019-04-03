Tülin Şahin’den Atatük Havalimanı’na veda…

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, geride bıraktığımız gün Atatürk Havalimanı’ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00’de başlayacağını söylemiş ve toplam 686 tırla gerçekleştirilecek taşınmanın 6 Nisan’da biteceğini açıklamıştı. Model Tülin Şahin de sadece iki gün sonra taşınacak olan havalimanında çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı ve üzerine yazdığı satırlarla bu taşınmayla ilgili duygularını paylaştı. Şahin bir bavulun üzerinde otururken görüldüğü karesinin üzerine: “Atatürk Havaalınından son kez uçuş. Ne anılar birikti burada. 37 yıl… İnsanın içini bir hüzün kaplıyor. Ama diğer yandan dünyanın en büyük havaalanına sahip olmamız da çok gurur verici. Yakışır Türkiye’ye… İstikbal Göklerdedir”



