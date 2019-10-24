Tülin Şahin’den Hadise’ye doğum günü kutlaması

Hamileliğinin son haftalarına giren Tülin Şahin, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla nasıl bir hamilelik sürdürdüğünü takipçileriyle paylaşıyor. Zaman zaman önerilerde bulunan ve zaman zaman da sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi veren Tülin Şahin bu defa farklı bir paylaşımda bulundu.

TÜLİN ŞAHİN’DEN ‘HEMŞO’ SUNA KUTLAMA

Geçen gün arkadaşlarının verdiği bir parti ile yeni yaşını kutlayan Hadise ile çekilmiş bir fotoğrafı hesabından paylaşan Tülin Şahin, bu karenin üzerine yazdıklarıyla onun yeni yaşını kutladı. Şahin ayrıca iki Sivaslının bir araya gelmesine atıfta bulunarak; “Ah doğru bir de hemşoyuz ha ha Sivaslı sisterim benim” notunu düştü.