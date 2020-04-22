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Tülin Şahin’in uyanır uyanmaz ilk işi…
Tülin Şahin’in uyanır uyanmaz ilk işi…
Model Tülin Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem ev karantinasındaki takipçilerine günaydın dedi hem de sabah uyanır uyanmaz ilk işinin kahve içmek olduğunu gösterdi.
Magazin 22 Nisan 2020 - 13:31

Şahin, ikinci evliliğini Portekizli Pedro de Noronha ile Nisan 2018'de Porto'da yapmıştı. Anne olmak için elini çabuk tutan Tülin Şahin, 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı İstanbul'da dünyaya getirmişti. O zamandan bu yana sosyal medya hesabından kızı ve yeni hayatıyla ilgili paylaşımlara imza atan Şahin, bu defa gündelik haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Üzerinde bornozu ve elinde kahvesi ile objektife gülümseyen Tülin Şahin, bu karenin altına: “Günaydın, önce kahve” notunu düştü.

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