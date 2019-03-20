Tuna Arman: Evet sapkınım

Tek başına alışveriş turuna çıkarak yeni sezon ürünleri yakından inceleyen Tuna Arman, ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinden ayrıldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy’un hayvanseverlere yönelik dile getirdiği sözlere çok kızdığını ifade eden Tuna Arman, “Hayvanları yaşatmaya çalışmak sapkınlıksa eğer ben bir sapkınım. Kendinden yaşça küçük insanlarla ilişki kurması sapkınlık olmuyor. Bizim hayvan severliğimiz sapkınlık olarak görülüyor. Evet Sapkınız.” Sözleriyle Bülent Ersoy’a ateş püskürdü. Hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çekildikten sonra bir süre daha mağazaları ve reyonları dolaşan Tuna Arman, aracıyla AVM’den ayrıldı.