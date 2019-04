Türkan Şoray’a büyük ilgi

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, merkezin öğrencileri tarafından hazırlanan “Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray” başlıklı sergi Şoray’ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Yoğun ilginin yaşandığı programda kısa bir konuşma yapan usta oyuncu, duygusal anlar yaşayarak, göz yaşlarını tutamadı.



“HEPSİNİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM”

Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Şoray, “Bütün kursiyerlerin sanatkar ellerinden öpüyorum. Her eser gerçekten kalpten yapılmış. Bugün gerçekten meslek hayatım boyunca unutmayacağım bir gün yaşıyorum. Sizler ölene kadar kalbimdesiniz” dedi.

“HER ZAMAN ONLARIN YANINDA DURMALIYIZ”

‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne de atıfta bulunan ünlü Türkan Şoray: “Otizmliler her zaman bizimle, her zaman onları kucaklamalıyız. Farkındalığımız her zaman devam etmeli” ifadelerini kullandı.

TÜRKAN ŞORAY’DAN KADİR İNANIR İTİRAFI

Türkan Şoray, ayrıca bugüne kadar oynadığı filmlerde en çok Kadir İnanır’la birlikte rol almaktan keyif duyduğunu sözlerine ekledi.