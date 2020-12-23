Türkiye’nin ilk paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti

Türkiye'de cemiyet fotoğrafçılığı denince akla ilk gelen isim 'Zozo Toledo' olarak bilinen Don Jose De Toledo En Salinas, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Zozo Toledo’nun ölümünün ardından şu mesajı yayınladı:

“Basının kıdemli magazin foto muhabirlerinden değerli meslektaşımız Zozo Toledo’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesini, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı diliyoruz.”

Türkiyen’in ‘en eski ve en renkli’ cemiyet fotoğrafçısı olarak nitelendirilen Don Jose De Toledo En Salinas’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Magazin Gazetecileri Derneği de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Derneğin mesajında, “Türkiye’nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından, ilk paparazzi dostumuz, Don Jose De Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

ZOZO TOLEDO KİMDİR?

1937 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1961 yılında Hürriyet gazetesinde başladı. Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. VIP dergisinde foto muhabirliği yaptı. İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca biliyordu.