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Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey’in düğününde dolar saçtı
Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey’in düğününde dolar saçtı
Dünyaevine giren Merve Özbey'in düğününe türkücü Ferman Toprak'ın saçtığı dolarlar damga vurdu.
Magazin 10 Şubat 2020 - 16:30

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dün akşam görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Özbey’in düğününe birçok ünlü isim geldi.

Düğünde Demet Akalın ile sahneye çıkan Ferman Toprak, Merve Özbey’yle oynadığı esnada ceketinin cebinden bir tomar dolar çıkartarak havaya savurdu. Şarkıcının bu anları ise düğüne gelen konukların kamerasına takıldı.

ANLAMLI BAĞIŞ

Masaları tek tek gezerek gelen konuklarla sohbet eden Merve Özbey, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in yanına giderek karşılıklı göbek attı. Ünlü çift, kimsenin bir an olsun oturmadığı düğünlerinde nikah şekeri dağıtmak yerine LÖSEV’e bağış yaparak gönülleri fethetti.

 

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Son güncelleme: 16:38 - 10.02.2020