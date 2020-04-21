Tutunamayanlar Çevrimiçi ismiyle yayımlandı! (Tutunamayanlar 14. bölüm izle)

TRT’nin sevilen dizilerinden biri olan Tutunamayanlar, yeni formatı ile ekranlara geldi. Corona virüsü sebebiyle dizinin setlerine üç hafta önceden ara verilirken, Tutunamayanlar’ın stok bölümleri de bitti ve dizi Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla yayınlandı. Peki Tutunamayanlar Çevrimiçi nasıl çekildi? İşte detaylar…

Salı akşamlarının sevilen dizilerinden Tutunamayanlar, yeni bölümleriyle ekranlarda olmaya devam ediyor. Dizinin setlerine daha önce ara verildiği açıklanmış ancak stok bölümlerle şimdiye kadar dizi ekranlarda olmuştu. Ancak stok bölümlerin sona ermesi sonra dizi yeni formatıyla çekildi ve Tutunamayanlar Çevrimiçi ismiyle ekranlara geldi. Peki dizi nasıl çekildi?

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

TUTUNAMANLAR ÇEVRİMİÇİ NASIL ÇEKİLDİ?

Çekimlere 3 hafta önce ara veren Tutunamayanlar ekibi hızlı bir karar süreciyle, dizi çekimlerine robot kameralarla devam etme kararı aldı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı 2 mekanda strelizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler bir kaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları strelize ettikten sonra bir gün önceden mekana bıraktı.

Çekimleri başlayan bu özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat'taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor.

Dizinin sevilen karakteri Şair Lütfü'yü canlandıran Barış Yıldız da, tıpkı Doğu Demirkol gibi dizideki evinde tek başına performans sergiliyor.

Dizinin diğer sevilen karakterlerini canlandıran Zafer Algöz, Asuman Dabak, Bora Akkaş gibi isimlerin evlerine ise yapım şirketi tarafından kamera, ışık ve ses ekipmanları gönderildi. Dizinin diğer sahnelerini ise oyuncular evlerinde ya da mahallelerindeki sokaklarda çekip gönderecek